Диетический стол № 5

Наименование Продукты питания, которые МОЖНО употреблять при диете Продукты питания, которые НЕЛЬЗЯ употреблять при диете

Напитки Слабый чёрный чай с лимоном, полусладкий или с заменителем сахара (ксилитом), молоком;

Отвар шиповника;

Соки разбавленные водой (при переносимости);

Протертые компоты из свежих и сухих фруктов;

Желе;

Муссы на заменителе сахара (ксилите) или полусладкие на сахаре;

Морс и кисель (не кислые);

Заваренная ромашка. Кофе;

Какао;

Газированные и холодные напитки;

Алкогольные напитки (категорически запрещены все, включая слабоалкогольные);

Шоколад и кофе;

Зеленый чай, листья стевии, трава спорыш, экстракт стевии;

Молочная сыворотка;

Цикорий;

Каркаде;

Свежевыжатые и магазинные соки;

Кэроб.

Супы Суп – это главное блюдо в рационе (не на бульоне)!;

Супы вегетарианские - протертые с картофелем, кабачками, тыквой, морковью, манной, овсяной или гречневой крупой, рисом, вермишелью. Разрешается добавить 5 г сливочного масла или 10 г сметаны;

Фруктовые супы;

Молочные супы с макаронными изделиями;

Борщ (без бульона);

Щи вегетарианские;

Свекольник;

Гороховый суп (жидкий, с минимальным добавлением гороха);

Суп перловый. Бульоны, сваренные на мясе, рыбе и грибах, а также бульоны на основе бобовых, щавеля или шпината;

Окрошка (на кефире, на квасе, любая).

Каши / Крупы Каши протертые и полувязкие из гречневой, овсяной, манной крупы, а также риса, сваренные на воде или пополам с молоком;

Различные изделия из круп: суфле, запеканки, пудинги пополам с творогом, запеканки из вермишели, творога;

Плов с сухофруктами;

Мюсли (без запрещенных в диете добавок)

Овсяные хлопья (без добавок);

Кус-кус, булгур;

Пшенная каша;

Семена льна; Из круп исключаются бобовые (в качестве самостоятельного блюда);

Перловая, ячневая, кукурузная крупы ограничиваются;

Чечевица.

Макароны Нежирная паста с разрешенными продуктами Жирные пасты;

Макароны с запрещенными в диете ингредиентами;

Паста с острым, сливочным или томатным соусами.

Мясо / Рыба / Мясопродукты Нежирная говядина, телятина, крольчатина, курятина, индейка (вся птица без кожи). Мясо готовится в отварном или паровом виде, протертое или рубленое (котлеты, суфле, пюре, кнели, бефстроганов, мягкое мясо куском);

Голубцы, плов с отварным мысом (не кислый соус);

Молочные сосиски (очень ограничено);

Нежирные сорта рыбы (судак, треска, хек, минтай, тунец) готовить следующим образом – варить или запекать после варки. Можно делать кнели или фрикадельки, суфле рыбное или целым куском филе. Употребление ограничивается до трех раз в неделю;

Свежие устрицы;

Креветки , кальмары, мидии - ограничено;

Лосось - ограничено по содержанию жиров и в качестве закуски, а не основного блюда;

Пельмени с телятиной или курицей (тесто, нежирное мясо, вода соль) - очень ограниченно по содержанию жиров и обязательно - не жареные;

Конина (в вареном и запеченном виде);

Куриная грудка вареная или на пару. Почки, печень, язык, все колбасные изделия, копченые изделия, а также мясные консервы;

Ограничено употребление свиного жира, а кулинарные жиры, наряду с говяжьим и бараньим полностью исключаются;

Рыбные консервы

Соленая и копченая рыба

Жирные сорта рыбы (семга, форель, сазан, угорь , осетрина, севрюга, белуга, сом и пр.);

Икра зернистая (красная, черная)

Суши;

Язык говяжий;

Крабовые палочки.

Хлеб Отрубной хлеб;

Ржаной хлеб;

Сухари;

Пшеничный хлеб из муки 1-го и 2-го сортов подсушенный или вчерашней выпечки, сухари;

Несладкое сухое печенье, галетное печенье;

Выпечные несдобные изделия с вареным мясом и рыбой, творогом, яблоками;

Сухой бисквит;

Слайсы (сухарики) пшеничные;

Хлебцы (без консервантов);

Отруби. Все изделия из слоеного и сдобного теста;

Пончики жареные;

Свежий хлеб;

Блины;

Жареные пирожки;

Сухари из сдобного теста.

Молочные / Кисломолочные продукты Сметана (минимальной жирности) и сыр (неострый и в очень ограниченном количестве);

Не более 2% жирности кефир, йогурт и полужирный или нежирный творог, молоко – 200 грамм. Можно также и творожные блюда, суфле и запеканки, вареники ленивые и ватрушки, простокваша, пудинги;

Сыр фета - ограничено по содержанию жиров;

Йогурты (без консервантов). Исключаются сыры соленых сортов;

Жирные молочные продукты;

Сливки, молоко 6%, ряженка, жирный творог;

Молочная сыворотка.

Овощи Крахмалистые овощи, отварные и запеченные в протертом виде: картофель, цветная капуста, морковь, кабачки, тыква, свекла, пекинская капуста;

Салаты(ромен, корн, айсберг и другие нейтральные по вкусу салаты) в ограниченном количестве;

Болгарский перец (в ограниченном количестве);

Авокадо;

Морская капуста;

Огурцы;

Помидоры (в очень ограниченном количестве, при обострении - исключить);

Стручковую фасоль - сами стручки можно готовить на пару или запекать;

Сельдерей, брокколи (лучше после тепловой обработки). Из овощей исключаются: грибы, кукуруза, щавель, шпинат и ревень, редька, редис, репа, баклажаны, чеснок, лук, спаржа;

Лук зеленый, маринованные овощи, консервированные продукты, включая консервированный горошек;

Травы и салаты горькие, кислые, пряные (петрушка, укроп, шпинат, цикорий, руккола, фризе и пр.) - нельзя в качестве основного компонента или основного блюда, только в качестве украшения или для аромата в минимальном количестве;

Томатная паста;

Белокочанная капуста в сыром виде (для приготовления блюда с термической обработкой в минимальном количестве разрешена).

Фрукты / Ягоды Яблоки - только спелые мягкие и некислые, протертые сырые, запеченные;

Не более 1-го банана в день;

Протертые компоты из свежих и сухих фруктов, желе и муссы на сахарозаменителях; · Гранат (не злоупотреблять), за исключением гемохроматозов; · Чернослив; Арбуз, не более 2 х небольших кусков в день;

Папайя сушеная, дыня сушеная, курага;

Дыни, папайя, ананасы (в салатах в очень небольших количествах, в чистом виде - нельзя);

Фруктовое пюре (только из фруктов пятого стола). Практически все сырые фрукты и ягоды, включая сладкие (например, инжир и малина), а также клюква, брусника, виноград, финики, киви, апельсины, мандарины, груша, хурма, дыня, тыквенные семечки и пр;

Орехи в любом виде (подсолнечные семечки и косточки миндаля, а также грецкие орехи и фундук);

Имбирь и лимон.

Яйца Яйца в виде белковых омлетов, яйца вкрутую и перепелиные яйца – до двух белков в сутки, желтков не более 1/2 в блюдах; Жареные блюда из целых яиц.

Масло Сливочное масло (до 30 г);

Рафинированные растительные масла (до 10–15 г), добавляемые в блюда;

Оливковое масло (в ограниченном количестве). Нерафинированное растительное масло;

Свиное, говяжье, баранье сало, кулинарные жиры.

Закуски Овощные салаты свежие с растительным маслом и фруктовые салаты (в очень ограниченном количестве, в качестве Закуски, а не основного блюда);

Кабачковая икра;

Рыба заливная только после отваривания;

Вымоченная сельдь нежирная;

Рыба фаршированная,

Салаты из морепродуктов и мяса вареного;

Винегрет с разрешенными продуктами, икра кабачковая, неострый и нежирный сыр;

Квашеная капуста (без добавления уксуса), желательно промытая. Жирные закуски;

Копченые продукты;

Острое и жирное

Маринованный имбирь (для суши и роллов);

Консервированные продукты в любом виде;

Оливки, маслины;

Вяленые томаты;

Консервированные артишоки.

Соусы / Приправы Овощные неострые соусы, молочные соусы и сметанные;

Фруктовые подливки. Муку жарить нельзя;

Соль на диете номер 5 ограничена – не более 10 грамм в день(!);

Петрушка, укроп, корица, ванилин (незначительное количество в качестве приправы для аромата)

Соевый соус (в очень небольших количествах). Майонез;

Кетчуп;

Горчицу;

Хрен;

Перец;

Уксус;

Аджика;

Любые пряности!