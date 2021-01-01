Диетический стол №5

Диетический стол № 5

Показания к применению

  • хронические гепатиты, вне обострения;
  • хронические холециститы;
  • холециститы при выздоровлении; 
  • цирроз печени, если нет недостаточности функции;
  • желчнокаменная болезнь;
  • острые гепатиты и холециститы в период выздоровления;
  • кроме того, диету 5 назначают, если нет выраженной патологии кишечника.

Режим питания

·       Итак, режим питания стол номер 5: 4-5 раз в день приблизительно равными порциями.

·       Натощак рекомендуется пить жидкость.

Суточный рацион (энергетическая ценность и химический состав):

  • белки – до 80 гр. (50% из которых животного происхождения);
  • жиры – до 80-90 гр. (30% из которых растительного происхождения);
  • углеводы – до 400 гр.;
  • жидкость 1,5 - 2 литров минимум;
  • общая энергетическая ценность – приблизительно 2400 - 2800 ккал (рассчитать блюдо на калькуляторе калорий);
  • Употребление соли не более 10 г.

Наименование

Продукты питания, которые МОЖНО употреблять при диете

Продукты питания, которые НЕЛЬЗЯ употреблять при диете

 

Напитки

 
  • Слабый чёрный чай с лимоном, полусладкий или с заменителем сахара (ксилитом), молоком;
  • Отвар шиповника;
  • Соки разбавленные водой (при переносимости);
  • Протертые компоты из свежих и сухих фруктов;
  • Желе;
  • Муссы на заменителе сахара (ксилите) или полусладкие на сахаре;
  • Морс и кисель (не кислые);
  • Заваренная ромашка.
  • Кофе;
  • Какао;
  • Газированные и холодные напитки;
  • Алкогольные напитки (категорически запрещены все, включая слабоалкогольные);
  • Шоколад и кофе;
  • Зеленый чай, листья стевии, трава спорыш, экстракт стевии;
  • Молочная сыворотка;
  • Цикорий;
  • Каркаде;
  • Свежевыжатые и магазинные соки;
  • Кэроб.

 

Супы

 
  • Суп – это главное блюдо в рационе (не на бульоне)!;
  • Супы вегетарианские - протертые с картофелем, кабачками, тыквой, морковью, манной, овсяной или гречневой крупой, рисом, вермишелью. Разрешается добавить 5 г сливочного масла или 10 г сметаны;
  • Фруктовые супы;
  • Молочные супы с макаронными изделиями;
  • Борщ (без бульона);
  • Щи вегетарианские;
  • Свекольник;
  • Гороховый суп (жидкий, с минимальным добавлением гороха);
  • Суп перловый.
  • Бульоны, сваренные на мясе, рыбе и грибах, а также бульоны на основе бобовых, щавеля или шпината;
  • Окрошка (на кефире, на квасе, любая).

 

Каши / Крупы

 
  • Каши протертые и полувязкие из гречневой, овсяной, манной крупы, а также риса, сваренные на воде или пополам с молоком;
  • Различные изделия из круп: суфле, запеканки, пудинги пополам с творогом, запеканки из вермишели, творога;
  • Плов с сухофруктами;
  • Мюсли (без запрещенных в диете добавок)
  • Овсяные хлопья (без добавок);
  • Кус-кус, булгур;
  • Пшенная каша;
  • Семена льна;
  • Из круп исключаются бобовые (в качестве самостоятельного блюда);
  • Перловая, ячневая, кукурузная крупы ограничиваются;
  • Чечевица.

 

Макароны

 
  • Нежирная паста с разрешенными продуктами
  • Жирные пасты;
  • Макароны с запрещенными в диете ингредиентами;
  • Паста с острым, сливочным или томатным соусами.

 

Мясо / Рыба / Мясопродукты

 
  • Нежирная говядина, телятина, крольчатина, курятина, индейка (вся птица без кожи). Мясо готовится в отварном или паровом виде, протертое или рубленое (котлеты, суфле, пюре, кнели, бефстроганов, мягкое мясо куском);
  • Голубцы, плов с отварным мысом (не кислый соус);
  • Молочные сосиски (очень ограничено);
  • Нежирные сорта рыбы (судак, треска, хек, минтай, тунец) готовить следующим образом – варить или запекать после варки. Можно делать кнели или фрикадельки, суфле рыбное или целым куском филе. Употребление ограничивается до трех раз в неделю;
  • Свежие устрицы;
  • Креветки , кальмары, мидии - ограничено;
  • Лосось - ограничено по содержанию жиров и в качестве закуски, а не основного блюда;
  • Пельмени с телятиной или курицей (тесто, нежирное мясо, вода соль) - очень ограниченно по содержанию жиров и обязательно - не жареные;
  • Конина (в вареном и запеченном виде);
  • Куриная грудка вареная или на пару.
  • Почки, печень, язык, все колбасные изделия, копченые изделия, а также мясные консервы;
  • Ограничено употребление свиного жира, а кулинарные жиры, наряду с говяжьим и бараньим полностью исключаются;
  • Рыбные консервы
  • Соленая и копченая рыба
  • Жирные сорта рыбы (семга, форель, сазан, угорь , осетрина, севрюга, белуга, сом и пр.);
  • Икра зернистая (красная, черная)
  • Суши;
  • Язык говяжий;
  • Крабовые палочки.

 

Хлеб

 
  • Отрубной хлеб;
  • Ржаной хлеб;
  • Сухари;
  • Пшеничный хлеб из муки 1-го и 2-го сортов подсушенный или вчерашней выпечки, сухари;
  • Несладкое сухое печенье, галетное печенье;
  • Выпечные несдобные изделия с вареным мясом и рыбой, творогом, яблоками;
  • Сухой бисквит;
  • Слайсы (сухарики) пшеничные;
  • Хлебцы (без консервантов);
  • Отруби.
  • Все изделия из слоеного и сдобного теста;
  • Пончики жареные;
  • Свежий хлеб;
  • Блины;
  • Жареные пирожки;
  • Сухари из сдобного теста.

 

Молочные / Кисломолочные продукты

 
  • Сметана (минимальной жирности) и сыр (неострый и в очень ограниченном количестве);
  • Не более 2% жирности кефир, йогурт и полужирный или нежирный творог, молоко – 200 грамм. Можно также и творожные блюда, суфле и запеканки, вареники ленивые и ватрушки, простокваша, пудинги;
  • Сыр фета - ограничено по содержанию жиров;
  • Йогурты (без консервантов).
  • Исключаются сыры соленых сортов;
  • Жирные молочные продукты;
  • Сливки, молоко 6%, ряженка, жирный творог;
  • Молочная сыворотка.

 

Овощи

 
  • Крахмалистые овощи, отварные и запеченные в протертом виде: картофель, цветная капуста, морковь, кабачки, тыква, свекла, пекинская капуста;
  • Салаты(ромен, корн, айсберг и другие нейтральные по вкусу салаты) в ограниченном количестве;
  • Болгарский перец (в ограниченном количестве);
  • Авокадо;
  • Морская капуста;
  • Огурцы;
  • Помидоры (в очень ограниченном количестве, при обострении - исключить);
  • Стручковую фасоль - сами стручки можно готовить на пару или запекать;
  • Сельдерей, брокколи (лучше после тепловой обработки).
  • Из овощей исключаются: грибы, кукуруза, щавель, шпинат и ревень, редька, редис, репа, баклажаны, чеснок, лук, спаржа;
  • Лук зеленый, маринованные овощи, консервированные продукты, включая консервированный горошек;
  • Травы и салаты горькие, кислые, пряные (петрушка, укроп, шпинат, цикорий, руккола, фризе и пр.) - нельзя в качестве основного компонента или основного блюда, только в качестве украшения или для аромата в минимальном количестве;
  • Томатная паста;
  • Белокочанная капуста в сыром виде (для приготовления блюда с термической обработкой в минимальном количестве разрешена).

 

Фрукты / Ягоды

 
  • Яблоки  - только спелые мягкие и некислые, протертые сырые, запеченные;
  • Не более 1-го банана в день;
  • Протертые компоты из свежих и сухих фруктов, желе и муссы на сахарозаменителях;

·       Гранат (не злоупотреблять), за исключением гемохроматозов;

·       Чернослив;

  • Арбуз, не более 2 х небольших кусков в день;
  • Папайя сушеная, дыня сушеная, курага;
  • Дыни, папайя, ананасы (в салатах в очень небольших количествах, в чистом виде - нельзя);
  • Фруктовое пюре (только из фруктов пятого стола).
  • Практически все сырые фрукты и ягоды, включая сладкие (например, инжир и малина), а также клюква, брусника, виноград, финики, киви, апельсины, мандарины, груша, хурма, дыня, тыквенные семечки и пр;
  • Орехи в любом виде (подсолнечные семечки и косточки миндаля, а также грецкие орехи и фундук);
  • Имбирь и лимон.

 

Яйца

 
  • Яйца в виде белковых омлетов, яйца вкрутую и  перепелиные яйца – до двух белков в сутки, желтков не более 1/2 в блюдах; 
  • Жареные блюда из целых яиц.

 

Масло

 
  • Сливочное масло (до 30 г);
  • Рафинированные растительные масла (до 10–15 г), добавляемые в блюда;
  • Оливковое масло (в ограниченном количестве).
  • Нерафинированное растительное масло;
  • Свиное, говяжье, баранье сало, кулинарные жиры.

 

Закуски

 
  • Овощные салаты свежие с растительным маслом и фруктовые салаты (в очень ограниченном количестве, в качестве Закуски, а не основного блюда);
  • Кабачковая икра;
  • Рыба заливная только после отваривания;
  • Вымоченная сельдь нежирная;
  • Рыба фаршированная,
  • Салаты из морепродуктов и мяса вареного;
  • Винегрет с разрешенными продуктами, икра кабачковая, неострый и нежирный сыр;
  • Квашеная капуста (без добавления уксуса), желательно промытая.
  • Жирные закуски;
  • Копченые продукты;
  • Острое и жирное
  • Маринованный имбирь (для суши и роллов);
  • Консервированные продукты в любом виде;
  • Оливки, маслины;
  • Вяленые томаты;
  • Консервированные артишоки.

 

Соусы / Приправы

 
  • Овощные неострые соусы, молочные соусы и сметанные;
  • Фруктовые подливки. Муку жарить нельзя;
  • Соль на диете номер 5 ограничена – не более 10 грамм в день(!);
  • Петрушка, укроп, корица, ванилин (незначительное количество в качестве приправы для аромата)
  • Соевый соус (в очень небольших количествах).
  • Майонез;
  • Кетчуп;
  • Горчицу;
  • Хрен;
  • Перец;
  • Уксус;
  • Аджика;
  • Любые пряности!

 

Сладкое

 
  • Ягоды и фрукты некислые, в вареном и запеченном виде;
  • Разрешено есть сухофрукты (но лучше компот из сухофруктов), желе, кисель, мусс;
  • Можно есть печенье меренги и зефир (в очень ограниченном количестве);
  • Можно мармелад и конфеты без какао и шоколада;
  • Варенье (некислое и не очень сладкое и лучше растворять в легком чае или горячей воде), пастилу, мёд;
  • Сахар только в небольших количествах;
  • Вареники с ягодами, картофелем, капустой (тесто: мука, вода, соль);
  • Пряники (но не шоколадные, без добавок и не более 1 го в день);
  • Леденцы;
  • Рахат-лукум без орехов;
  • Нуга - без орехов;
  • Конфеты из мягкой карамели без кунжута и без орехов и семян;
  • Обычный бисквит (1 небольшой кусочек в день).
  • Шоколад и кремовые изделия, мороженое;
  • Халва;
  • Любые жирные десерты и кондитерские изделия с кремом;
  • Жевательная резинка (особенно при ГЭРБ).
  • Батончики из мюсли;
  • Конфеты из кунжута;
  • Поп-корн;
  • Гематоген;
  • Вафли с какао;
  • Чак чак и щербет;
  • Сгущенное молоко (сгущенка);
  • Cемечки;
  • Козинаки.

 

Технология приготовления пищи:

·       Пищу готовят в основном в измельченном и протертом виде, варят в воде, на пару, запекают. Очень горячие и холодные блюда исключаются.

 

Примеры меню:

Пример 1 

Завтрак: мясные тефтели, приготовленные на пару, манная каша, чай.

Второй завтрак: несколько сухофруктов, яблоко.

Обед: овощной суп, нежирный мясной рулет, фруктовый компот.

Полдник: сухарики (без наполнителей, приготовленные самостоятельно), напиток  из шиповника.

Ужин: котлеты из свеклы, чай, печенье

 

Пример 2

Первый завтрак: творог нежирный со сметаной и небольшим количеством мёда, овсяная каша на воде или молоке (лучше 50/50), чай.

Второй завтрак: печёное яблоко (можно добавить мёд).

Обед: суп из овощей сборный на растительном масле (оливковое или подсолнечное), отварная курица в молочном соусе, отварной рис. Компот из сухофруктов.

Полдник: отвар из шиповника.

Ужин: отварная рыба с белым соусом на отваре овощном. Пюре картофельное, ватрушка с творогом, чай.

На ночь кефир.

 

 

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